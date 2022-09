Chord Gitar Lagu Kutukan Mantan - Lusiana Malala, Viral Kembali di FYP TikTok

TRIBUNNEWS.COM - Lagu Kutukan Mantan ini dinyanyikan oleh Angelbert Rap asal Halmahera, Maluku Utara.

Selain itu, Kutukan Mantan memiliki genre lagu hip hip atau rap.

Kini lagu Kutukan Mantan dinyanyikan kembali oleh Lusiana Malala menjadi viral di For You Page TikTok.

Lagu Kutukan Mantan dirilis pada Oktober 2020 lalu.

Kemudian, dipopulerkan kembali oleh Lusiana Malala pada April 2021.

Hingga baru-baru ini viral di TikTok dan banyak digunakan untuk backsound.

Berikut ini chord gitar lagu Kutukan Mantan yang dinyanyikan oleh Lusiana Malala:

(Intro) Am F C G

Am F C G

Am F C G

Am F C G

Am F

tidur malam minum es teh satu gelas..

C G

ingat mantan punya juga berkelas..

Am F

dingin malam smakin suasananya ganas..

C G

kutukan mantan masih teringat jelas..

Am F

tipis manis ku coba gas gas elus elus

C G

pegang pegang sambil cubit gemes gemes

Am F

ku rindukan suasana cair seperti es

C

masih teringat kutukan

G

mantan oh memang jelas

(Chorus)

Am F

kutukan mantan tak bisa di hiraukan

C G

ku teringat saat kita berdua..

Am F

mesra mesraan sambil pegangan tangan..

C G

ku tetap mengenang kutukan sang mantan..

(Int.) Am... Am...

Am F

paku paku seng, paku lima dalam kayu

C G

ingat dulu mantan bilang i love you..

Am F

bercanda kita tertawa sambil rayu rayu

C G

kata kata manis, semanis madu..

Am F

tidur malam minum es teh satu gelas..

C G

ingat mantan punya juga berkelas..

Am F

dingin malam smakin suasananya ganas..

C G

kutukan mantan masih teringat jelas..

Am F

tipis manis ku coba gas gas elus elus

C G

pegang pegang sambil cubit gemes gemes

Am F

ku rindukan suasana cair seperti es

C

masih teringat kutukan

G

mantan oh memang jelas

(Chorus)

Am F

kutukan mantan tak bisa di hiraukan

C G

ku teringat saat kita berdua..

Am F

mesra mesraan sambil pegangan tangan..

C G Am

ku tetap mengenang kutukan sang mantan..

(Outro) Am F C G

Am F C G Am

(Tribunnews.com/Dicha Devega)