Chord Panen Telah Datang - Franky S: Burung Bangau Terbang Menari

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord Panen Telah Datang, lagu yang dipopulerkan oleh Franky Sahilatua.

Lagu ini termuat di album bertajuk Panen Telah Datang yang dirilis pada 1980, silam.

Lirik Panen Telah Datang ini menceritakan tentang potret suasana di kala musim panen padi.

Inilah chord Panen Telah Datang dari Franky S

G C G

Sekumpul petani di sawah

Em C G

Sedang memetik padi

D C G

Kadang berdiri kadang membungkuk

D C G D C G D C G

Memakai topi lebar

G C G

Keringat Jatuh kaki berlumpur

Em C G

Mereka memetik terus

D C G

Karena seribu padi yang kuning

D C G

Menanti untuk di sentuh

Em Bm C G

Burung bangau terbang menari

C G D

Gembira melihat ke bawah

Em Bm C G

Anak desa telanjang dada

C G D G

Duduk di persimpangan dekat sawah

C G D G C G G C D

Sambil bermain harmonika

Em Bm C G G D G

Laa..laa..laa.. Laa..laa..laa

G C G

Keringat Jatuh kaki berlumpur

Em C G

Mereka memetik terus

D C G

Karena seribu padi yang kuning

D C G

Menanti untuk di sentuh

Em Bm C G

Burung bangau terbang menari

C G D

Gembira melihat ke bawah

Em Bm C G

Anak desa telanjang dada

C G D G

Duduk di persimpangan dekat sawah

C G D G C G G C D

Sambil bermain harmonika

Em Bm C G G D G

Laa..laa..laa.. Laa..laa..laa

