Dinobatkan sebagai Miss Indonedia 2022, Audrey Vanessa: Seperti Mimpi Jadi Kenyataan

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Audrey Vanessa, Miss Sulawesi Utara keluar sebagai Miss Indonesia 2022 usai mengungguli 36 peserta lainnya.

Audrey Vanessa mengaku tidak menyangka dirinya bisa menjadi Miss Indonesia 2022.

Ia merasa pencapaiannya kali ini adalah sebuah mimpi yang menjadi kenyataan. Apalagi Miss World 2021, Karolina Bielwaska ikut membawakan mahkota untuknya.

"Ini seperti mimpi yang jadi kenyataan dan menjadi Miss Indonesia adalah mimpi saya sejak kecil," ungkap Audrey Vanessa.

"Ya banyak banget yang harus dipersiapkan dari segi wawasan, mental, spiritual and everything, tapi one thing i want to focus is on beaury with purpoae project," lanjutnya.

Setelah menjalani proses karantina, akhirnya ke 37 peserta Miss Indonesia memasuki malam final pada Rabu (15/9/2022).

Dari 37 finalis yang ada, dewan juri mengerucutkan menjadi 15 finalis terbaik yang penilaiannya telah dilakukan semenjak masa karantina.

15 finalis yang lolos telah menjawab pertanyaan dari dewan juri dalam sesi Q&A dipilih kembali menjadi 5 finalis.

Lima finalis yang masuk top 5 ialah Miss Jawa Timur Alyssandra Winyoto, Miss Bali Ida Ayu Laksmi, Miss Sulawesi Utara Audrey Vanessa, Miss Riau Naomy Angelica, dan Miss Kalimantan Barat Angelina Aqila.

Miss Indonesia 2021 Carla Yules sematkan mahkota di kepala Audrey Vanessa selaku Miss Indonesia 2022. (Instagram @missindonesia)

Penyematan crown dilakukan oleh Miss Indonesia, Carla Yules dan Miss World, Karolina Bielawska.

"Bersyukur malam ini sudah menyelesaikan Miss Indonesia 2022. Audrey sebagai Miss Indonesia 2022 bersyukur perjalanan panjang Miss Indonesia semuanha sudah dijalankan dengan baik malam ini. Antusias penonton juga luar biasa," ungkap Liliana Tanoesoedibjo selaku Chairwoman Miss Indonesia Organization.