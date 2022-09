Jennie BLACKPINK Kenakan Baju Rancangan Desainer Surabaya, Rekan Artis Ramai-ramai Beri Pujian

TRIBUNNEWS.COM - BLACKPINK baru saja merilis music video (MV) terbarunya dengan lagu berjudul Shut Down pada hari ini, Jumat (16/9/2022).

Menariknya dalam MV lagu tersebut, salah satu member BLACKPINK yaitu Jennie tampak mengenakan baju rancangan desainer asal Surabaya, Diana M Putri.

Jennie BLACKPINK tampil dalam balutan korset putih bertabur mutiara rancangan Diana M Putri.

Hal ini diketahui dari unggahan Diana M Putri di akun Instagram miliknya @dianamputri, Jumat (16/9/2022).

Dalam unggahannya, Diana membagikan sederet potret penampilan Jennie memakai korset yang dimaksud.

Ia juga menandai akun Instagram Jennie serta BLACKPINK.

"@jennierubyjane of @blackpinkofficial wore a #DianaCouture Pearl Chandelier Corset in their title track 'Shut Down'."

"Styled by @meenmeenmeen_," tulis Diana di keterangan unggahannya.

Penampilan Jennie tampak memukau dalam balutan kostum karya Diana M Putri.

Jennie memadukan korset mutiaranya dengan celana pendek hitam dan sepatu platform.