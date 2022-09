Kunci Gitar dan Lirik Lagu Tinggi Gunung Seribu Janji - Bob Tutupoly, Chord Dasar C

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik lagu dan kunci gitar Tinggi Gunung Seribu Janji dari Bob Tutupoly, dilengkapi chord dasar.

Lagu Tinggi Gunung Seribu Janji diciptakan oleh Ismail Marzuki.

Kunci Gitar dan Lirik Lagu Tinggi Gunung Seribu Janji - Bob Tutupoly :

Intro: C G Am Em F G C G

C G Am Em F G C

Dm Em G

C

Memang lidah tak bertulang

Dm

Tak berbekas kata-kata

G

Tinggi gunung seribu janji

Dm Em F G

Lain di bibir lain di hati

Reff:

C

Aku pergi tak kan lama

F

Hanya satu hari saja

Em A

Seribu tahun tak lama

A7 Dm

Hanya sekejap saja

G C

Kita kan berjumpa pula

Musik: C Am Dm G C

C Dm G Dm Em F G

C Em Am G F Dm G

C G C-Dm-Em-F-G

==Kembali ke : *), Reff

F Dm A

Oh… seribu tahun tak lama

A7 Dm

Hanya sekejap saja

G C

Kita kan berjumpa pula

Outro: C G Am Em F G C

