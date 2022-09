Lirik dan Terjemahan Lagu Slipping Through My Fingers - ABBA: That Funny Little Girl

Berikut ini lirik dan terjemahan Lagu Slipping Through My Fingers dipopulerkan yang dinyanyikan oleh ABBA.

TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik dan terjemahan Lagu Slipping Through My Fingers dalam artikel ini.

Petikan liriknya yakni 'Slipping through my fingers all the time'.

Lagu Slipping Through My Fingers rilis pada 1981.

Lagu Slipping Through My Fingers dipopulerkan oleh ABBA dengan genre Alternatif atau Indie, pop, folk.

Salah satu single milik ABBA dari albumnya berjudul The Visitors.

Banyak pengguna memakai Lagu Slipping Through My Fingers sebagai bakcsound video mereka.

Lirik dan terjemahan Lagu Slipping Through My Fingers - ABBA

Schoolbag in hand, she leaves home in the early morning

(Tas sekolah di tangan, dia meninggalkan rumah di pagi hari)

Waving goodbye with an absent-minded smile