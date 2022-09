Penonton Film Miracle In Cell No 7 Tembus 2 Juta Lebih, Vino G Bastian Sampaikan Harapannya

Miracle in Cell No. 7 versi Indonesia.

TRIBUNNEWS.COM - Film Miracle In Cell No 7 besutan sutradara Hanung Bramantyo terus menyedot perhatian publik.

Sepekan penayangannya di bioskop, jumlah penonton mencapai 2.425.443.

Selaku pemain, Vino G Bastian mengucapkan rasa syukurnya film yang dibintanginya mendapat apresiasi luar biasa.

Ia berharap jumlah penonton film Miracle In Cell No 7 masih terus bertambah.

"Alhamdulillah, mudah-mudahan terbang tinggi lagi penontonnya. Terimakasih buat penonton yang sudah memberikan support untuk film ini, mudah-mudahan terhibur dan membawa manfaat. Yang belum nonton, buruan nonton bareng keluarga," kata Vino.

Indro Warkop, pemain lainya, menyampaikan hal serupa.

"Kita senang sekali film Miracle In Cell No 7 mendapat apresiasi yang sebesar ini. Harapannya sih, bisa lebih banyak lagi penontonnya. Terimakasih buat dukungannya untuk film Miracle In Cell No 7," kata Indro.

Film Miracle In Cell No 7 sendiri sudah tayang diseluruh bioskop Indonesia, sejak tanggal 8 September 2022 lalu, dan sampai saat ini masih tayang.

Sinopsis Film Miracle in Cell No 7

Dodo Rozak (Vino G. Bastian) hanya ingin menjadi ayah yang baik bagi anaknya, Kartika (Graciella Abigail/Mawar De Jongh), sekalipun dia hanyalah pria dengan kecerdasan terbatas, bertingkah dan berperilaku seperti anak-anak.