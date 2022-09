SPOILER Little Women Episode 5: Oh In Kyung Selidiki Won Sang Ah dan Misteri Anggrek Hantu

Potongan adegang Little Woman - Oh In Kyung menyamar dan Oh In Joo menjadi asisten Won Sang Ah.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini spoiler Little Women episode 5 yang akan tayang Sabtu (17/9/2022) pukul 21.10 WIB di Netflix.

Pada episode sebelumnya, Oh In Joo (Kim Go Eun) terkejut mengetahui Won Sang Ah (Uhm Ji Won) telah dekat dengan Jin Hwa Young (Chu Ja Hyun) sebelum kematiannya.

Seperti yang telah dilakukan Jin Hwa Young sebelumnya, Won Sang Ah mendekati Oh In Joo dan menawarkan untuk membantunya.

Namun, itu bukan satu-satunya kejutan untuk Oh In Joo.

Di akhir episode, Choi Do Il (Wi Ha Joon) mengungkapkan, dia mengetahui Jin Hwa Young telah menggunakan nama Oh In Joo di Singapura selama tiga tahun terakhir.

Kemudian, sebelum kematiannya, dia telah menyimpan 70 miliar won (sekitar $50,1 juta) dana gelap di rekening bank atas nama Oh In Joo, dikutip dari Soompi.

Dalam potongan gambar yang baru dirilis dari episode drama berikutnya, Oh In Joo telah menerima tawaran Won Sang Ah dan mengambil pekerjaan sebagai asisten pribadinya.

Oh In Joo kemudian menggunakan setelan formal, mengikuti Oh In Hye (Park Ji Hu) ke kediaman Won.

Saat Oh In Joo semakin terjerat dengan Won Sang Ah, Oh In Hye semakin dekat dengan kebenaran di balik "anggrek hantu" mematikan yang diam-diam tumbuhkan oleh keluarga itu.