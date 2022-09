Verrell Bramasta Pilih Natasha Wilona Dibanding Livy, Akui Keyakinan Jadi Penghalang

TRIBUNNEWS.COM - Aktor Verrell Bramasta dihadapkan dengan tiga pilihan wanita, akhirnya memilih Natasha Wilona.

Diketahui, Verrel memang akhir-akhir ini dekat dengan beberapa gadis.

Verrell terlihat kembali dekat dengan sang mantan, Natasha Wilona.

Lalu dengan lawan mainnya, Febby Rastanty dan terakhir kerap membuat konten bersama Livy Renata.

Namun saat Verrell diminta memilih, pilihannya jatuh pada sang mantan.

Hal tersebut diungkap Verrell saat Boy William berkunjung ke rumah.

Awalnya Verrell mengaku menikah bukanlah hal yang sederhana meski sudah memiliki rumah dan uang.

Lalu, Boy William memberikan pilihan pasangan pada Verrell.

"Aku beri kamu pilihan pasangan ya, Natasha Wilona, Livy Renata, Febby Rastanty? Di antara tiga itu, pilih satu yang mendekati pakai perasaan?" tanya Boy William, dikutip dari YouTube BW.

"Oh damn, to be fair kayaknya yang udah know me in and out kayak yang udah segala macem ya Wilona," jawab Verrell.