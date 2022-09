Chord Gitar dan Lirik Lagu Disaat Aku Mencintaimu - Dadali: Aku Inginkan Dirimu Datang dan Temui Aku

TRIBUNNEWS.COM - Di bawah ini ada chord gitar dan lirik lagu Disaat Aku Mencintaimu dari Dadali.

Dadali merupakan band yang berasal dari Bogor yang dibentuk pada 2008.

Lagu Disaat Aku Mencintaimu dirilis tahun 2010.

Berikut chord gitar dan lirik lagu Disaat Aku Mencintaimu - Dadali:

Am Em F C Dm Am F E



Am Em

Mengapa kau pergi, Mengapa kau pergi

F C

Di saat aku mulai mencintaimu

Dm Am

berharap engkau jadi kekasih hatiku

F E

Malah kau pergi jauh dari hidupku

Am Em

Menyendiri lagi, Menyendiri lagi

F C

Di saat kau tinggalkan diriku pergi

Dm Am

Tak pernah ada yang menghiasi hariku

F E

Di saat aku terbangun dari tidurku

Am Dm G C

Aku inginkan diri mu, datang dan temui aku

F Dm E

Kan ku katakan padamu, aku sangat mencintai dirimu

Am Dm G C

Aku inginkan diri mu, datang dan temui aku

F Dm E

Kan ku katakan padamu, aku sangat mencinta

Am Em

Menyendiri lagi, Menyendiri lagi

F C

Di saat kau tinggalkan diriku pergi

Dm Am

Tak pernah ada yang menghiasi hariku

F E

Di saat aku terbangun dari tidurku

C#m F#m

Semoga engkau kan mengerti

B E

Tentang perasaan ini

A F#m

Maaf ku telah terbuai

G#

Akan indahnya cinta

C#m F#m

Maaf sungguhku tak bisa

B E

Untuk kembali padamu

A F#m

Maaf ku telah terbuai

G#

Akan indahnya cinta

Am Dm G C

Aku inginkan diri mu, datang dan temui aku

F Dm E

Kan ku katakan padamu, aku sangat mencintai dirimu

Am Dm G C

Aku inginkan diri mu, datang dan temui aku

F Dm E

Kan ku katakan padamu, aku sangat mencinta

