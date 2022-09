Chord Gitar dan Lirik Lagu Halo Beni - The Adams

Ilustrasi Chord Gitar - Berikut ini chord kunci gitar dan lirik lagu Halo Beni dari The Adams yang rilis 2006 lalu.

TRIBUNNEWS.COM - Inilah chord gitar dan lirik lagu Halo Beni dari The Adams.

Lagu Halo Beni masuk dalam album V2.05 dari The Adams.

The Adams sendiri merilis album V2.05 pada 2006 lalu.

Halo Beni - The Adams

Intro: A... G F

Song:

A

Oh Hawa,

E A D

di luar terasa sungguh menggigilkan

F G A F#m

dan nyamuk-nyamuk banyak bertebaran

Bm E A

Aku hanya berkata peduli setan…

F E

Oh crazy…

A

tenaga…

E A D

bertambah hingga 12 kali lipat..

F G A F#m

dan kantuk pun terasa sirna juga…

Bm E A

aku siap lontarkan semua kata…

F E G C# B

ho crazy.. oh crazy… oh crazy…

Reff:

E

halo... beni beni beni...

F#m

halo... beni beni beni...

B

halo... beni beni beni...

E B

halo... beni beni beni...

E

halo... beni beni beni...

A C

halo... beni beni beni...

E B

halo... beni beni beni...

E F G#

halo...

Musik:

A E A D F G A F#m Bm E A F E

Song:

A

Di jalan

E A D

tiada arah dan juga tujuan

F G A F#m

apa saja muncul ke permukaan

Bm E A

semoga matahari terlambat datang

Reff:

E

halo... beni beni beni...

F#m

halo... beni beni beni...

B

halo... beni beni beni...

E B

halo... beni beni beni...

E

halo... beni beni beni...

A C

halo... beni beni beni...

E B

halo... beni beni beni...

E F#m G#m

halo...

A

halo... beni beni beni...

Bm

halo... beni beni beni...

E

halo... beni beni beni...

A E

halo... beni beni beni...

A

halo... beni beni beni...

D F

halo... beni beni beni...

A E

halo... beni beni beni...

A

halo...

(Tribunnews.com)