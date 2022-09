Single Typa Girl Awalnya Direncanakan untuk Solo Lisa BLACKPINK

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mohammad Alivio

TRIBUNNEWS.COM - BLACKPINK merilis album keduanya bertajuk BORN PINK pada Jumat (16/9/2022).

Dalam album ini, terdapat single berjudul Typa Girl.

Mengenai single tersebut, penyanyi sekaligus penulis lagu, Bekuh Boom yang berkontribusi dalam pembuatan album BORN PINK berbagi fakta menarik tentang Typa Girl.

Baca juga: 5 Fakta Album BORN PINK Milik BLACKPINK: Jennie Bocorkan Proses Penggarapan hingga Jadwal Tur Dunia

Bekuh Boom mengungkapkan bahwa dia tidak tahu lagu ini akan ada masuk dalm album BORN PINK.

Jika itu akan dirilis, dia menyangka single itu diproyeksi untuk solo Lisa berikutnya, setelah LALISA dan Money.

"Saya pikir Lisa mungkin menggunakannya untuk single solo berikutnya, tapi saya sangat senang bahwa itu akan ada di album," kata Bekuh Boom, dikutip dari Koreaboo, Sabtu (17/9/2022).

Terlebih, Jisoo, Jennie, Rose, dan Lisa sukses membawakan single tersebut dengan ciri khas masing-masing.

Dalam single tersebut, seperti biasanya Lisa mengambil alih di bagian rap-nya.

Diketahui, album BORN PINK terdiri dari 8 lagu, yang mana single utamanya berjudul Shut Down, sudah dapat dinikmati di berbagai platform musik dan video klip sudah dirilis di kanal YouTube BLACKPINK.

Sebelumnya, single Pink Venom telah lebih awal dirilis pada 19 Agustus, yang juga lagu ini merupakan bagian dari album BORN PINK.

Baca juga: BLACKPINK Cetak Rekor Baru, Pre-order Album BORN PINK yang Rilis 16 September Tembus 2 Juta Stok

Enam single lainnya dalam album BORN PINK yaitu Typa Girl, Hard to Love, The Happiest Girl, Tally, Ready For Love, dan Yeah Yeah Yeah.

Setelah perilisan BORN PINK, BLACKPINK akan langsung menggelar tur dunia pada Oktober di 27 kota berbeda dari berbagai negara, termasuk Jakarta.