Festival Film Indonesia 2022

Daftar 30 film yang Lolos Tahap Seleksi Awal Festival Film Indonesia 2022, Simak Selengkapnya

Simak daftar 30 film yang lolos tahap seleksi awal, Festival Film Indonesia (FFI) 2022, ada Miracle in Cell No.7 dan Pengabdi Setan 2: Communion.

Editor: Salma Fenty
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Tangkapan layar akun Instagram @festivalfilmid
Pengumuman 30 film ffi 2022 - Simak daftar 30 film yang lolos tahap seleksi awal, Festival Film Indonesia (FFI) 2022. 

TRIBUNNEWS.COM - Berikut adalah daftar 30 film yang lolos tahap seleksi awal, Festival Film Indonesia (FFI) 2022.

Pengumuman daftar 30 yang lolos tahap seleksi awal, Festival Film Indonesia 2022, disampaikan lewat akun Instagram @festivalfilmid pada Sabtu (17/9/2022) lalu.

Sebelumnya Festival Film Indonesia 2022, telah membuka pendaftaran untuk kategori film panjang ini pada 30 Maret 2022 hinga 15 September 2022.

Pada seleksi tahap awal FFI 2022 ini terdapat 30 judul film, beserta sutradara, rumah produksi, dan produser dari masing-masing film.

Terdapat judul-judul film seperti Miracle in Cell No.7, Pengabdi Setan 2: Communion, hingga Ngeri-Ngeri Sedap.

Dikutip dari laman festivalfilm.id, simak daftar 30 film yang lolos seleksi tahp awal FFI 2022, berikut ini:

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30 Film Cerita Panjang yang lolos Tahap Seleksi Awal, Festival Film Indonesia 2022

1. Akhirat: A Love Story

Karya sutradara Jason Iskandar

Produksi Base Entertainmentm dan Studio Antelope, Produser: Shanty Harmayn, Florence Giovani, Tanya Yuson, Aoura Lovenson Chandra

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Sumber: TribunSolo.com
Tags
Festival Film Indonesia (FFI) 2022
FFI 2022
Miracle in Cell No.7 versi Indonesia
Film Pengabdi Setan 2: Communion
Ngeri Ngeri Sedap
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