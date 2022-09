Bibirnya Pernah Di-Bully saat Usia 15 Tahun, Valerie Thomas: Kalau Senyum Kayak Joker Katanya

TRIBUNNEWS.COM - Valerie Thomas mengaku pernah di-bully lantaran memiliki bibir yang tebal dan agak lebar saat tersenyum.

Hal tersebut membuat Valerie Thomas merasa insecure.

Dikutip dari YouTube Cumicumi Senin (19/9/2022), Valerie Thomas mengatakan bahwa ada orang yang menyebut dirinya mirip tokoh film Joker saat tersenyum.

"Kalau senyum kayak joker katanya, kegedean bibirnya, pasti insecurities ada ya, I was insecure about my lips."

"Karena dulu aku di-bully sebelum Kylie Jenner inject bibir dia, aku tuh di-bully for having big lips."

"Makanya aku dulu dikasih peluang sama my parents untuk bikin kosmetik, lipstik line namanya Val," terang Valerie Thomas.

Bahkan, Valerie Thomas mendapat bully-an tersebut saat usianya masih cukup muda, yakni 15 tahun.

Bully tersebut justru didapatkan oleh Valerie Thomas dari temannya sendiri.

"6-7 tahun yang lalu, aku masih umur 15 tahun, aku sekarang umur 23 tahun."

"(Di-bully) circle sendiri dan juga netizen (nggak terlalu sih)," ucapnya.