Chord Gitar Lagu Bete - Manis Manja Group, Viral Kembali di TikTok: Aku Bete sama Kamu

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini chord gitar lagu Bete yang dinyanyikan oleh Manis Manja Group.

Lagu Bete yang dibawakan oleh Manis Manja Group dirilis sejak 2008, silam.

Kini lagu Bete kembali viral di For You Page (FYP) Tiktok.

Para pengguna TikTok kini beramai ramai menggunakan lagu Bete sebagai backsound saat mengunggah konten.

Berikut ini chord gitar lagu Bete yang kembali viral di TikTok:

Intro:

Em-C-G-D

Em-C-G-D

Em C

Aku butuh perhatian

G D

Tapi tak kau hiraukan

Em C

Aku butuh kasih sayang

G D

Tapi tak kau berikan

Em C

Aku mau dimanja manja

G D

Tapi kamu cuek-cuek aja

REFF:

Em C

Aku bete sama kamu

G

Aku sebel sama kamu

D

Aku keki sama kamu

Em

Aku bete bete bete

Em C

Aku bete dicuekin

G

Aku sebel dibiarin

D

Aku keki dianuin

Em

Aku bete bete bete

(Tribunnews.com/Dicha Devega)