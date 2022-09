Chord Musim Bunga - Franky & Jane: Di Musim Petik Indah Warnanya

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord Musim Bunga, lagu yang dipopulerkan oleh Franky Sahilatua dan Jane Sahilatua.

Lagu ini termuat di album Musim Bunga, dirilis pada 1978 silam.

Lirik Musim Bunga ini menceritakan tentang potret suasana perkampungan bunga di saat musim petik.

Inilah chord Musim Bunga dari Franky & Jane

[Intro]

C F G C Am F G

F C G C

C F G C

di suatu perkampungan bunga

Am F G C

di musim petik indah warnanya

Am F G Am

menghias rumah halaman rakyat..

(*)

C F G C

ramai-ramai perempuan desa

Am F E Am G

dengan keranjang di atas kepala aa..

[Chorus]

Am Em

burung-burung yang berkicauan

F A# F C

menemani mereka memetik bunga

Am Em

senyum beberapa wanita

F G C F C

yang menjepit bunga di rambutnya ..

[Interlude]

F C G C

F C G C

Kembali ke : (*), Chorus

C F C

ah.. ah.. ah..

C F C

ah.. ah.. ah..

C F C

ah.. ah.. ah..

C F C

ah.. ah.. ah..

C F C

ah.. ah.. ah..

