Ivan Gunawan Rambah Bisnis Baru, Koleksi Kosmetik Terinspirasi dari Miss Grand Indonesia

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fauzi Alamsyah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ivan Gunawan kembali melebarkan sayapnya lewat dunia bisnis.

Kali ini ia mulai mengembangkan produk kecantikan miliknya, Ivan Gunawan Cosmetic.

Usaha milik Ivan Gunawan ini berkaitan dengan Miss Grand Indonesia dengan menambahkan sisi spektakuler pada produknya kali ini.

Ivan Gunawan Cosmetics sendiri merupakan official make up and hair do untuk MISS GRAND INTERNATIONAL 2022 yang akan berlangsung di Bali pada tanggal 4-14 Oktober dan di Jakarta pada tanggal 14 hingga 25 Oktober 2022.

Kali ini Igun biasa merilis produk terbatas atau limited edition bernama Golden Wisdom Make Up Palette.

"Golden Wisdom Make Up Palette ini terinspirasi dari mahkota kemenangan Miss Grand Indonesia 2022, Golden Wisdom Crown. Di mana Golden Wisdom Palette ini hadir dengan kemasan berwarna Gold yang melambangkan kemewahan dan kenaggunan. Palette ini berisi satu set make up lengkap untuk penampilan flawless dan glamor," ujar Ivan Gunawan pada keterangan pers yang diterima Tribunnews, Senin (19/9/2022).

Momen tersebut menurutnya sebagai bentuk perayaan Ivan Gunawan Cosmetics dalam menyambut ajang Miss Grand International 2022.

Ivan Gunawan rambah bisnis kosmetik, Idenaya mengeluarkan koleksi Golden Wisdom Make Up Palette terinspirasu Miss Grand Indonesia. (TRIBUNNEWS.COM/Fauzi Nur Alamsyah)

"Jadi Palete ini sengaja diluncurkan di bulan September sebagai rangkaian dari perhelatan Miss Grand International 2022 di bulan Oktober mendatang. Golden Wisdom ini menjadi make up palette resmi yang akan digunakan oleh semuafinalis, yang akan membuat mereka tampil paripurna di ajang tersebut," tutur Ivan Gunawan lagi.

Pada perhelatan Miss Grand International tersebut, Indonesia menjadi Tuan Rumah Miss Grand International 2022.

Golden Wisdom Make Up Palette adalah serangkaian palette yang berisi 4 eyeshadow , blusher, highliter, 2 compact powder, 2 lipstick dan eyeliner pen. Untuk warna, Golden Wisdom Make Up Palette hadir dengan warna-warna yang bisa digunakan dalam berbagai kesempatan.

“ Nuansa warna yang disajikan dalam Golden Wisdom Make Up palette merupakan warna-warna yang sangat sesuai untuk digunakan dalam berbagai kesempatan, baik di siang hari, maupun malam hari untuk tampilan yang glamor," ujar Ivan.