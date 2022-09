Korea Indonesia Film Festival 2022 Digelar, Hadir di 4 Kota

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mohammad Alivio

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tahun ini, pagelaran Korea Indonesia Film Festival (KIFF) digelar secara offline di empat kota.

KIFF merupakan acara bertaraf internasional yang menampilkan beragam film menarik dari Korea dan Indonesia yang bertujuan untuk memperkuat pertukaran budaya kedua negara melalui film-film yang ditayangkan.

Acara ini di bawah diselenggarakan oleh Korean Cultural Center (KCC) Indonesia, di bawah naungan Kedutaan Besar Republik Korea Selatan untuk Indonesia dan CGV Cinemas.

"Antusiasme berkat terhadap film-film kedua negara Korea Indonesia film festival, hinhga perayaannya ke 13 tahun ini," kata Kim Young Woun selaku Director KCC di CGV Grand Indonesia, Selasa (30/9/2022).

"Untuk jangkauan yang lebih luas, penayangannya di empat kota besar di Indonesia, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Malang," lanjutnya.

KIFF 2022 menggaet Tissa Biani sebagai Festival Ambassador.

Serta akan berlangsung mulai 29 September hingga 2 Oktober 2022 di empat kota yaitu Jakarta (CGV Grand Indonesia), Bandung (CGV 23 Paskal Shopping Center), Yogyakarta (CGV JWalk Mall) dan Malang (CGV Malang City Point).

Masyarakat dapat menyaksikan berbagai genre film dengan tiket yang dapat dibanderol seharga Rp 15 ribu secara online pada aplikasi dan website CGV maupun offline dengan mendatangi lokasi CGV yang menayangkan festival ini.

Ada 16 film yang ditayangkan. Untuk film Indonesia yaitu Miracle in Cell No. 7, Pengabdi Setan 2, KKN di Desa Penari, dan Mencuri Raden Salah.

Sementara untuk film Korea yang ditayangkan yakni Confidential Assignmemt: Internasional, Broker, Decision to Leave, Alienoid.

Dan Ashfall, Exit, The Policemans Lineage, The Roundup, The Witch: Part 2, Hansan: Rising Dragon, Pawn, dan Happy News Year.