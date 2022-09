Profil Jeon Yeo Been, Pemeran Hong Ji Hyo di Glitch, Awali Karier Berperan di Film The Treacherous

Jeon Yeo Been. Berikut profil Jeon Yeo Been merupakan artis asal Korea Selatan di bawah J Wide Company.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut profil Jeon Yeo Been merupakan artis asal Korea Selatan di bawah J Wide Company.

Jeon Yeo Been lahir di Gangneung, Gangwon-do, Korea Selatan, 26 Juli 1989.

Jeon Yeo Been menempuh pendidikan di Sekolah Dasar Seongdeok, dikutip dari kprofiles.com.

Kemudian Jeon Yeo Been melanjutkan pendidikannya di Sekolah Menengah Gwandong.

Saat ini, Jeno Yeon Been merupakan lulusan dari Dongkuk Women's University dengan jurusan Broadcast Entertainment.

Perjalanan Karier Jeon Yeo Been

Jeon Yeo Been memulai karirnya di dunia akting dengan debut di film yang berjudul "The Treacherous" pada tahun 2015.

Di film tersebut, Jeon Yeo Been hanya mendapatkan peran sebagai cameo.

Pada tahun 2017, Jeon Yeo Been berperan sebagai Hong So Rin di drama yang berjudul "Save Me".

Lalu di tahun 2018, jeon Yeo Been membintangi drama populer, Live.