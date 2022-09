15 Rekomendasi Drama Korea Terbaik 2022 di Netflix, Bergenre Romansa Komedi hingga Mistis

TRIBUNNEWS.COM - Berikut 15 rekomendasi Drama Korea terbaik 2022 di Netflix.

Nampaknya Drama Korea menjadi satu di antara tontonan yang digemari penonton di seluruh dunia.

Hal tersebut diketahui dari banyaknya Drama Korea yang muncul dan tayang pada platform Netflix.

Dikutip dari laman Marie Claire, Netflix telah merilis jajaran Drama Korea sejak awal 2022.

Ada banyak drama Korea di Netflix dengan berbagai genre mulai dari thriller hingga roman yang menyayat hati.

Untuk lebih lengkapnya, berikut rekomendasi Drama Korea terbaik di Netflix 2022.

1. The Silent Sea

Drama Korea The Silent Sea mengisahkan seorang superstar Bae Doona dan Gong Yoo yang memimpin tim tentara dan ilmuwan melakukan misi luar angkasa ke pangkalan bulan yang ditinggalkan.

Ketika mereka mendarat, kelompok tersebut harus menemukan misteri pangkalan dan mencoba untuk bertahan hidup.

2. All Of Us Are Dead