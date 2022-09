Chord Gitar Dosakah Aku - Nidji: Dosakah Aku Mencintaimu, Mendampingimu, Menginginkanmu

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini chord gitar dan lirik lagu Dosakah Aku yang dipopulerkan oleh Nidji.

Lagu Dosakah Aku merupakan singel dalam album ketiga Nidji yang bertajuk Let's Play.

Album tersebut dirilis pada 2009 oleh label Musica Studio's.

Dosakah Aku - Nidji

(Intro) Am C G G



Am

dosakah aku

C G

mencintaimu, mendampingimu,

G

menginginkanmu

Am C

aku menjadi diri sendiri

G G

tak peduli apa kata dunia

Am C

ku.. nanti hari ketika

G G

cinta datang, cinta menang

Am C

jadi sayangku bertahanlah

G G

bila terkadang mulutnya kejam



Bm Em

peluklah aku

Bm Em

jangan menyerah

C D

mereka.. bukan hakim kita



(Chorus)

Am C

bintang yang mempertemukan kita

G D

cinta yang mempertahankan kita

Am C

oh.. Tuhan dengarkan doa

G D

dari cinta yang terlarang



(Interlude) Am C G D

Am C D C Bm D



(Chorus)

Am C

bintang yang mempertemukan kita

G D

cinta yang mempertahankan kita

Am C

oh Tuhan dengarkan doa

G D

dari cinta yang terlarang



Am C

rasa yang mempersatukan kita

G D

cinta yang mempertahankan kita

Am C

oh Tuhan dengarkan doa

G D

dari cinta yang terlarang



Am C

cinta dan rasa

G D

bersatu di doa

Am C

berharap cinta

G D

kita yang kan menang

Am C

berharap cinta

G D

kita yang kan menang

(Tribunnews.com)