Chord Gitar Lagu Mabuk Cinta - Armada, Viral di TikTok: Ku Rasa Ku Sedang Dimabuk Cinta

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini chord gitar lagu Mabuk Cinta yang dinyanyikan oleh Group Band Armada.

Lagu Mabuk Cinta dirilis pada 2012 silam, kini kembali viral di TikTok dengan versi remixnya.

Belakangan ini, banyak orang ramai menggunakan backcsound lagu Mabuk Cinta versi remixnya.

Group Band Armada ini memiliki anggota 3 personel, yaitu Rizal sebagai vokalis, Mai merupakan gitaris, terakhir Andit menjadi drummer.

Inilah chord gitar lagu Mabuk Cinta yang dinyanyikan oleh Armada:

G Am Em D

Bayangkan bila harimu penuh warna

G Am Em D

Itulah yang saat ini kurasakan

C D G Em

Dia membuat tidurku tak nyenyak

C D G Em

Dia membuat makan pun tak enak

C D Am F D

Ku terpikat pada kehangatan yang selalu dia berikan

G Am Em D

Ku rasa ku sedang dimabuk cinta

G Am Em D

nikmatnya kini ku dimabuk cinta

G Am Em D

Ku rasa ku sedang dimabuk cinta

G Am Em D

nikmatnya kini ku dimabuk cinta

G Bm Am D

Ku rasa ku sedang dimabuk cinta

G Bm Am D

Ku rasa ku sedang dimabuk cinta

G Am Em D

Dimabuk cinta, dimabuk cinta

G Am Em D

Dimabuk cinta, dimabuk cinta

G

Dimabuk cinta

