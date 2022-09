Lirik dan Chord Gitar Lagu Ku Menunggu - Rossa: Haruskah Ku Bilang Cinta

TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik dan chord gitar lagu Ku Menunggu dalam artikel berikut ini.

Lagu berjudul Ku Menunggu dinyanyikan oleh penyanyi Rossa.

Lagu Ku Menunggu dirilis pada tahun 2011.

Lirik dan Chord Ku Menunggu - Rossa

Intro : F Em Am Dm G

C

ku menunggu

Am

ku menunggu kau putus dengan kekasihmu

Dm

tak akan ku ganggu kau dengan kekasihmu

G

ku kan s'lalu di sini untuk menunggumu

C

cinta itu

Am

ku berharap kau kelak kan cintai aku

Dm

saat kau telah tak bersama kekasihmu

G

ku lakukan semua agar kau cintaiku

Reff I:

F Em Am

haruskah ku bilang cinta

Dm Am

hati senang namun bimbang

F G Am

ada cemburu juga rindu

Dm G

ku tetap menunggu

F Em Am

haruskah ku bilang cinta

Dm Am

hati senang namun bimbang

F Gm Am

dan kau sudah ada yang punya

Dm G C

ku tetap menunggu

C

datang padaku

Am

ku tahu kelak kau kan datang kepadaku

Dm

saat kau sadar betapa ku cintaimu

G

ku akan selalu setia tuk menunggumu

Musik : C G Am Em F Em Dm G (2x)

Kembali ke : Reff I

Musik : C G Am Em F Em Dm G (2x)

Reff II:

F Em Am

haruskah ku bilang cinta

Dm Am

hati senang namun bimbang

F G Am

ada cemburu juga rindu

Dm G

dan aku tetap menunggu

F Em Am

haruskah ku bilang cinta

Dm Am

hati senang namun bimbang

F Gm Am

dan kau sudah ada yang punya

F G C Dm

ku tetap menunggu (aku tetap menunggu)

G Am Dm

ku tetap menunggu (aku tetap menunggu)

G C

ku tetap menunggu...

