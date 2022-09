Chord Gitar dan Lirik Lagu Cintaku Sangat Luar Biasa - Dadali: Aku Memang Tak Seperti Dia

TRIBUNNEWS.COM - Di bawah ini ada chord gitar dan lirik lagu Cintaku Sangat Luar Biasa dari Dadali.

Dadali merupakan band yang berasal dari Bogor yang dibentuk pada 2008.

Lagu Cintaku Sangat Luar Biasa dirilis tahun 2020.

Berikut chord gitar dan lirik lagu Cintaku Sangat Luar Biasa - Dadali:

Intro : C G Am Em

F C G..



C G

masih ku ingat semua

Am Em

janji yang pernah kau ucap

F

kau tak akan pernah

C G

meninggalkan diriku..



C G

namun semua berubah

Am Em

saat kau kenal dengannya

F

seringkali kamu

C G

menyakiti hatiku..



Am Em

kemanakah hatimu yang dahulu

F G C

yang selalu mencintai aku

Am Em

dimanakah dirimu yang dahulu

F G

yang selalu menyayangi aku..



Reff :

C G

aku memang tak seperti dia

Am Em

yang sempurna dan punya segalanya

F C

tapi aku hanya punya cinta

D G

cintaku hanya untukmu saja..



C G

aku memang manusia biasa

Am Em

yang tak sempurna dan terkadang salah

F C

namun di hatiku hanya satu

D G

cintaku yang sangat luar biasa..



Musik : C G Am Em

F C G..



C G

namun semua berubah

Am Em

saat kau kenal dengannya

F

seringkali kamu

C G

menyakiti hatiku..



Am Em

kemanakah hatimu yang dahulu

F G C

yang selalu mencintai aku

Am Em

dimanakah dirimu yang dahulu

F G

yang selalu menyayangi aku..



Reff :

C G

aku memang tak seperti dia

Am Em

yang sempurna dan punya segalanya

F C

tapi aku hanya punya cinta

D G

cintaku hanya untukmu saja..



C G

aku memang manusia biasa

Am Em

yang tak sempurna dan terkadang salah

F C

namun di hatiku hanya satu

D G

cintaku yang sangat luar biasa..



C G

(maafkan bila ku menyakitimu)

Am Em

(karena dia pilihan hatiku)

F C

(ku ingin yang terbaik untukku)

D G

(kau bukanlah cinta sejatiku..)



Reff :

C G

aku memang tak seperti dia

Am Em

yang sempurna dan punya segalanya

F C

tapi aku hanya punya cinta

D G

cintaku hanya untukmu saja..



C G

aku memang manusia biasa

Am Em

yang tak sempurna dan terkadang salah

F C

namun di hatiku hanya satu

D G

cintaku yang sangat luar biasa..



Outro : C

wo wo wo..

