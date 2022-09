Chord Gitar Efek Gedang Klutuk - Arlida Putri Adella, Lengkap dengan Lirik Lagunya

TRIBUNNEWS.COM - Inilah chord gitar lagu berjudul Efek Gedang Klutuk, lengkap dengan lirik lagu dan video klipnya.

Lagu Efek Gedang Klutuk yang dinyanyikan oleh Arlida Putri Adella.

Lirik Efek Gedang ini diciptakan oleh Novid Candra Nugraha.

Video Efek Gedang Klutuk oleh Arlida Putri Adella dirilis pertama kali pada 17 September 2022.

Lagu Efek Gedang Klutuk sempat viral menjadi sound populer di TikTok.

Video Efek Gedang Klutuk yang dinyanyikan oleh Arlida Putri Adella, kini telah ditonton hingga 356 ribu penonton YouTube dan menempati posisi trending 19 di YouTube Musik.

Chord Gitar dan Lirik Lagu Efek Gedang Klutuk - Arlida Putri Adella:

Intro :

Am Em Am Dm Am

Am Em Am Dm Am



Reff :

Am

tuk gedang klutuk

Em

tuk gedang klutuk

Am

tuk gedang klutuk

Dm Am

gedang klutuk gedang klutuk

.

Am

tuk gedang klutuk

Em

tuk gedang klutuk

Am

tuk gedang klutuk

Dm Am

gedang klutuk gedang klutuk

.

Am Em

wadoh wadoh wadoh tangi turu malah embuh

Am Em

madang tanpo lawuh nanging aku nekat imbuh

Am Em

moto pedes kabeh golek tombo godhong suroh

Am Em

tanpo basa basi ra kenal kata pekewoh

.

Am Em

aku lali tenan nyatane ora kelingan

Am Em

mau bengi ngopo aku juga tidak paham

Am Em

koyone rung tuo ning kok aku gampang lali

Am Em

awak teles kabeh opo aku njegur kali

.

Am Em

efek gedang klutuk sirah mumet mantuk mantuk

Am Em

tak kiro dangdutan jebul pitek podo kluruk

Am Em

tiwas njoget njoget goyanganku kloget kloget

Am (Em)

ora wani ngeleh aku sangu ayam penyet

.

Reff :

Em

tuk gedang klutuk

Am

tuk gedang klutuk

Em

tuk gedang klutuk

Dm Am

gedang klutuk gedang klutuk

.

Am

tuk gedang klutuk

Em

tuk gedang klutuk

Am

tuk gedang klutuk

Dm Am

gedang klutuk gedang klutuk

.

Am

tuk gedang klutuk

Em

tuk gedang klutuk

Am

tuk gedang klutuk

Dm Am

gedang klutuk gedang klutuk

.

Am

tuk gedang klutuk

Em

tuk gedang klutuk

Am

tuk gedang klutuk

Dm Am

gedang klutuk gedang klutuk

.

Musik :

Am Em Am Dm Am

Am Em Am Dm Am

.

Video Musik Efek Gedang Klutuk - Arlida Putri Adella:

