Chord Gitar Lagu Nanti - Fredy, Viral di TikTok: Nanti Pasti Kau Sesali

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini chord gitar lagu Nanti yang dipopulerkan oleh Fredy.

Lagu ini rilis pada 2016 silam, dibawah naungan label MyMusic Records.

Tak hanya Fredy yang menyanyikan lagu Nanti, banyak yang mengcover lagu ini karena memiliki arti mendalam.

Banyak pengguna TikTok yang menggunakan lagu Nanti untuk dijadikan konten sebagai backsound.

Berikut chord gitar lagu Nanti yang dinyanyikan oleh Fredy:

Intro: C Fm C Fm E Am Dm..G

.

C Fm C

nanti pasti kau sesali

E Am D Dm G

keputusan dirimu meninggalkan aku

.

C Fm C

demi dia yang kau fikir sempurna

E Am D

dan punya segalanya hingga kau pun

Dm G C Dm-Em

berpaling dan meninggalkanku

.

Reff:

F Fm Em Am

mungkin sekarang kau masih berbahagia

Dm G C

dengan dirinya, dengan cintanya

F Fm Em Am

tapi ku yakin suatu saat nanti

Dm G C Dm Em F

kau kan memohon tuk kembali

.

C Fm C

nanti pasti kau sesali

E Am D Dm G

setelah dirimu kehilangan aku

.

C Fm C

cuma aku yang paling sempurna

E Am

mencintai kamu

D Dm G C

walau hanya dengan cara yang sederhana

.

Reff:

F Fm Em Am

mungkin sekarang kau masih berbahagia

Dm G C

dengan dirinya, dengan cintanya

F Fm Em Am

tapi ku yakin suatu saat nanti

Dm G C

kau kan memohon tuk kembali

.

Int. F Fm Em Am Dm G C

C-Dm-E-F E Am Dm..G

.

Reff:

F Fm Em Am

mungkin sekarang kau masih berbahagia

Dm G C

dengan dirinya, dengan cintanya

F Fm Em Am

tapi ku yakin suatu saat nanti

Dm G C

kau kan memohon tuk kembali

Dm G Am

kau kan memohon tuk kembali

Dm G C

kau kan memohon tuk.. kembali

.

Outro : Fm Am Bm C

