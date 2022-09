Chord Gitar Lagu Perempuan Paling Cantik di Negeriku Indonesia - Dewa 19, Viral di TikTok

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini chord gitar lagu Perempuan Paling Cantik di Negeriku Indonesia yang dipopulerkan Dewa 19.

Lagu Perempuan Paling Cantik di Negeriku Indonesia dirilis pada 2010 silam, kini kembali viral di TikTok.

Banyak pengguna TikTok yang menggunakan lagu Perempuan Paling Cantik di Negeriku Indonesia sebagai backsound.

Inilah chord gitar lagu Perempuan Paling Cantik di Negeriku Indonesia yang dinyanyikan oleh Dewa 19:

Dm Am

Merah darahku bulat tekadku

E Am

Setelah aku tatap wajahmu

A Dm

Berkobar seluruh jiwa dan ragaku

E Am

Untuk perjuangkan cinta yang ku yakini

Dm Am

Putih tulangku semangat cintaku

E Am

Setelah aku raba tanganmu

A Dm

Rasakan kulitmu yang selembut salju

E Am

Serentak bergelora darah mudaku

C G

Kamu adalah perempuan paling cantik

Am A

Di negeriku indonesia kamulah yang nomor satu

Dm E Am

Aku tak akan bisa sukai lagi perempuan yang lainnya

Dm Am E Am

A Dm E Am

Dm Am

Revolusi cinta matiku

E Am

Telah bergema ke seluruh negeri

A Dm

Ini adalah tonggak sejarah hidupku

E Am

Karena ku yakin kamu adalah takdirku

Dm Am

Dengan tegasnya ku nyatakan

E Am

Kamulah akhir perjuanganku

A Dm

Kuburkan cinta cinta yang sudah sudah

E Am

Kemerdekaan aku kamu yang ku tunggu

