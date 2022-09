Dwi Sasono dan Prisia Nasution Kaget Filmnya Bersandingkan dengan Puluhan Film Asing di Festival WCW

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dua bintang film Anoksia yakni Prisia Nasution dan Dwi Sasono kaget film mereka masuk Festival World Cinema Week (WCW).

Dwi Sasono merasa sangat terkejut ketika dikabarkan bahwa filmnya bersanding dengan puluhan film ternama dari belahan dunia lain.

"Jujur saya masih shock dan excited banget saya gak nyangka akan ada acara sebegini kerennya, saya pikir hanya ada presscon Anoksia aja tapi ternyata ada festival film seperti ini dan film yang aku bintangi masuk, aku merasa ini penghargaan yaa," ujar Dwi Sasono di CGV FX Sudirman Jakarta Selatan, Kamis (22/9/2022).

Sama halnya dengan Dwi Sasono, Prisia Nasution tak percaya bahwa filmnya itu bisa masuk ke dalam festival tersebut.

Ia merasa yakin bahwa film garapan KlikFilm itu memenuhi kriteria dari kurator dalam festival film itu.

"Saya ngebatin bahwa kami promo film Anoksia di atas film-film wow dari negara lain, saya sih belum lihat trailer film ini tapi kayaknya harus pede karena bisa masuk WCW. Pemilihan film ini pasti sudah ada kurasinya jadi ya seneng aja dan excited buat nontonin film-film lainnya," ungkap Prisia.

Sekiranya ada 71 film dari 39 negara akan masuk ke Festival World Cinema Week (WCW) beberapa diantaranya adalah ‘No Bears’ karya terbaru Jafar Panahi, sutradara kenamaan asal Iran, yang filmnya sendiri bahkan belum tayang di mana pun kecuali Venice Film Festival 2022, kemudian ‘Triangle of Sadness’ karya Ruben Ostlund yang baru diganjar Palme d’Or, piala tertinggi dari Cannes Film Festival.

Ada juga film ‘Something in the Dirt’ karya duo Justin Benson dan Aaron Moorhead (sutradara Marvel’s ‘Loki Season 2’), salah satu film horror sci-fi yang paling dibicarakan dari Sundance tahun ini, lalu ‘Boy From Heaven’ (Tarik Saleh) peraih predikat skenario terbaik dari Cannes tahun ini.

"Semua film ini akan ada di KlikFilm tapi jalanin dulu setelah periode WCW baru akan hadir di platform," terang direktur KlikFilm, Frederica

"Kalau penilaian sih dari ketersediaan film, sebelum nonton kita seleksi dari sinopsis dan data yang ada, kalau ada yg udah bisa ditonton ya kita tonton sambil nunggu izin akses, biasanya film luar uang agak susah buat dapat izin lebih dulunya," Daniel Irawan selaku programmer festival WCW.

Festival World Cinema Week (WCW) siap digelar secara luring dan daring selama sepekan penuh pada 22-30 Oktober mendatang. WCW dipersembahkan oleh platform KlikFilm yang bekerjasama dengan jaringan bioskop CGV Cinemas.