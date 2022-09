Chord Gitar dan Lirik Lagu 123456 - Budi DoReMi

TRIBUNNEWS.COM - Inilah chord gitar dan lirik lagu 123456 dari Budi DoReMi.

Lagu 123456 merupakan lagu yang masuk dalam album 1 Hari Yang Cerah.

Album '1 Hari Yang Cerah' rilis tahun 2012 lalu.

123456 - Budi DoReMi

[Intro]

G Em Am D

[Verse 1]

G

ada sebuah cerita

Em

tentang aku dan dia

Am

jumpa pertamaku dengannya

D

di satu sore yang cerah

G

singkat kata singkat cerita

Em

kuberjalan dengannya

Am

namun apa yang aku rasa

D

mungkinkah ini cinta

C Bm

dan hatiku bayangkan dirimu

Am G

mulai ada rindu duniaku terhenti karena

C Bm

kamu mungkin bisa jadi milikku

Am D

semoga lagu cinta ini bersarang tepat di hatimu

[Chorus]

G

satu kali kubertemu

Em

dualam sudah rasaku

Am D

tiga kata yang kutahu aku cinta padamu

G

empat malam kumenunggu

Em

jawaban cinta darimu

Am D

lima tanda yang kau beri enampaknya kau cinta padaku

[Interlude]

G Em Am D

C Bm

dan hatiku bayangkan dirimu

Am G

mulai ada rindu duniaku terhenti karena

C Bm

kamu mungkin bisa jadi milikku

Am D

semoga lagu cinta ini bersarang tepat di hatimu

[Rap]

G Em Am D

1 2 3 4 5 dan 6

rasa kutanam cintamu akan kembang

begitulah proses akan menangkap hati darimu

ya namanya orang juga lagi usaha, mau gimana lagi

kau di sana ku di sini aku tersipu artinya malu

[Interlude]

C Bm Am D

[Chorus]

A

satu kali kubertemu

F#m

dualam sudah rasaku

Bm E

tiga kata yang kutahu aku cinta padamu

A

empat malam kumenunggu

F#m

jawaban cinta darimu

Bm

lima tanda yang kau beri

E

enampaknya kau cinta padaku

A

satu kali kubertemu

F#m

dualam sudah rasaku

Bm E

tiga kata yang kutahu aku cinta padamu

A

empat malam kumenunggu

F#m

jawaban cinta darimu

Bm

lima tanda yang kau beri

E

enampaknya kau cinta padaku

E

enampaknya kau cinta padaku

E

enampaknya kau cinta padaku

[Outro]

A F#m Bm

E

enampaknya kau cinta padaku

(Tribunnews.com)