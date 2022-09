Chord Gitar dan Lirik Lagu Cinta yang Tersakiti - Dadali: Mudahnya Kau Melupakan Aku

TRIBUNNEWS.COM - Di bawah ini ada chord gitar dan lirik lagu Cinta yang Tersakiti dari Dadali.

Dadali merupakan band yang berasal dari Bogor yang dibentuk pada 2008.

Lagu Cinta yang Tersakiti dirilis tahun 2015.

Berikut chord gitar dan lirik lagu Cinta yang Tersakiti - Dadali:

[Intro:] C G Am Em F C D G



C G

mungkin ini memang takdirku

Am Em

mencintai harus tersakiti

F C

setelah sekian lama aku

D G

mengasihi dan menyayangmu



*)

C G

sungguh aku tak mengerti

Am Em

mengapa kau tinggalkanku pergi

F C

setelah semua ku lakukan

D G

apa maumu ku berikan..



[Reff:]

Am Em

mudahnya kau melupakan aku

F C

setelah kau dapat pengganti aku

Dm Am

bila saja kau rasakan sepertiku

B E

mungkin kau tak sejahat itu



Am Em

dan mudahnya kau bilang padaku

F C

lupakanlah kenangan bersamamu

Dm Am

coba saja kau yang menjadi aku

B E

mungkin kau tak sejahat itu..



*)

C G

sungguh aku tak mengerti

Am Em

mengapa kau tinggalkanku pergi

F C

setelah semua ku lakukan

D G

apa maumu ku berikan..



[Musik:] C G Am Em F C D G



[Reff:]

Am Em

mudahnya kau melupakan aku

F C

setelah kau dapat pengganti aku

Dm Am

bila saja kau rasakan sepertiku

B E

mungkin kau tak sejahat itu



Am Em

dan mudahnya kau bilang padaku

F C

lupakanlah kenangan bersamamu

Dm Am

coba saja kau yang menjadi aku

B E

mungkin kau tak sejahat itu..



Am Em

dan mudahnya kau bilang padaku

F C

lupakanlah kenangan bersamamu

Dm Am

coba saja kau yang menjadi aku

B E

mungkin kau tak sejahat itu..



Am Em

dan mudahnya kau bilang padaku

F C

lupakanlah kenangan bersamamu

Dm Am

coba saja kau yang menjadi aku

B E

mungkin kau tak sejahat itu..

