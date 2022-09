Hadir Sebagai Sponsor Playfest 2022, JULO Ajak Ribuan Pengunjung Istora Senayan untuk Siap Melesat

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Perusahaan teknologi asal Indonesia - PT. JULO Teknologi Finansial (JULO) kali ini berkesempatan menjadi sponsor resmi acara Playfest 2022 yang diadakan oleh Narasi.tv.

Diadakan secara offline di Istora Senayan pada 17 September 2022, acara dengan tajuk #ReactiveYourSense menggabungkan sesi Ideas Collaboration, Creatalks dan Music Experience dalam satu festival agar para peserta mampu mendapatkan berbagai wawasan serta perspektif dalam kolaborasi untuk siap melesat berkarya.

Performance Maliq & D’Essentials di Playfest 2022.

Hadir dengan mengusung kampanye Siap Melesat, JULO menghadirkan kolaborasi Music Experience bersama salah satu grup musik ternama Indonesia - Maliq & D’Essentials.

Melalui penampilan live kolaborasi karya musik ‘Indonesia #SIAPMELESAT’, JULO mengajak 4500 pengunjung Playfest untuk terus memiliki semangat berkarya dalam menggapai mimpi dan siap melesat mampu tingkatkan kualitas hidup.

Terutama dengan pengenalan fitur lengkap JULO Kredit Digital - dari tarik dana, kirim dana, bayar tagihan e-commerce, isi ulang e-wallet sampai bayar tagihan online - sebagai solusi finansial, yang dihadirkan melalui keseruan Experience Booth JULO selama acara berlangsung.

Selain pengenalan fitur, para pengunjung juga diajak untuk bermain Bidik Mimpi Pakai JULO sambil mengingatkan pentingnya bijak mengelola uang untuk menggapai mimpi dan siap melesat mengekspresikan diri melalui duet karaoke bersama Maliq & D’essentials dengan beragam merchandise menarik dari JULO.

Booth Spinwheel Experience

Head of Marketing, Mikhal Anindita menuturkan, “Kolaborasi dalam acara Playfest 2022 menjadi salah satu bentuk komitmen JULO dalam merangkul seluruh lapisan masyarakat untuk lebih melek finansial dan berdaya melalui stabilitas finansial. Seperti yang digambarkan melalui lirik kolaborasi musik ‘Indonesia #SIAPMELESAT’, siapa pun kamu, di mana pun kamu dan apa pun kebutuhan yang kamu miliki - kamu bisa mewujudkan mimpi dan meraih segala kesempatan. Untuk itu, JULO siap menjadi solusi keuangan untuk masyarakat Indonesia - dengan menyediakan fitur isi dompet digital sampai bayar e-commerce - dan dapat menjadi alternatif pembayaran cashless praktis yang dapat digunakan oleh seluruh pengguna di penjuru 37 provinsi Indonesia. Dengan demikian, semakin banyak masyarakat yang memiliki akses kredit digital dan membantu terciptanya inklusi keuangan masyarakat dalam jangka panjang.”

Melengkapi kolaborasi Music Experience dan Experience Booth, JULO bersama Samuel Ray - praktisi Frugal Living & Content Creator dan Devan Demotivator mengadakan talkshow dengan tema Culture Nowadays: Get Smart with Your Financial pada sesi Creatalks.

Dalam sesi talkshow tersebut, Samuel Ray dan Devan mengajak para pengunjung untuk dapat mempraktikkan mindfulness dalam kegiatan sehari-hari - salah satunya dengan menerapkan perencanaan matang dalam pengelolaan keuangan.

Harapannya, para pengunjung - terutama kaum milenial - dapat lebih sadar dalam melakukan perencanaan keuangan dan dapat memanfaatkan instrumen kredit digital secara terencana sebagai salah satu solusi finansial di tengah gaya hidup cashless.

Creatalk Session

Praktisi Frugal Living & Content Creator, Samuel Ray menuturkan, “Sangat penting untuk menerapkan mindfulness dalam segala kegiatan - termasuk pengelolaan finansial. Selain menabung dan berinvestasi, penggunaan kredit dan kredit digital dengan matang bisa membantu dalam mengatur kondisi finansial. Salah satunya, ada rekam penggunaan tercatat di dalam aplikasi. Karena itu, opini masyarakat yang sering menganggap kredit merupakan jebakan finansial sama sekali tidak tepat. Terutama, jika limit kredit digunakan sesuai dengan kemampuan finansial yang dimiliki dan secara bertanggung jawab dan dengan kesadaran bahwa kredit merupakan instrumen penunda pembayaran, bukan uang tambahan cuma-cuma.”

Telah hadir di Indonesia selama lebih dari lima tahun, JULO memiliki komitmen untuk menghadirkan semangat empowerment melalui akses kredit digital yang merata di seluruh lapisan masyarakat.

Selain membawa semangat kampanye Siap Melesat di Playfest 2022, komitmen ini juga dilangsungkan secara berkesinambungan melalui inovasi fitur dalam transaksi tunai dan non-tunai serta serta kerja sama strategis dengan berbagai pihak - seperti Grab dan eFishery.

Diharapkan dengan demikian, JULO dapat berkontribusi secara aktif dalam memenuhi target inklusi keuangan pemerintah sebesar 90 persen di tahun 2024 mendatang.