Slank Ajak Penonton Perempuan Berdendang di Panggung Pestapora 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fauzi Alamsyah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Grup band Slank menjadi salah satu penampil dalam pagelaran Pestapora di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (23/9/2022).

Akhadi Wira Satriaji alias Kaka cs tampil dalam panggung Pestapora Stage sekitar pukul 18.30 WIB.

Beberapa lagu hits dinyanyikan oleh Kaka diiringi suara lantang para penonton yang mengidolakan Slank.

Lagu pertama yang dinyanyikan yaitu I Miss You But I Hate You.

Diiringi lantunan musik dan latar panggung megah membuat penampilan Slank semakin spektakuler.

Selanjutnya lagu Mars Slankersol, Mawar Merah dinyanyikan oleh Kaka di atas panggung.

Disela-sela aksi panggungnya, Kaka menyapa para penonton yang sudah rela hadir untuk menonton Slank. Ia berharap malam ini menjadi kebahagiaan bagi para penikmat musik khususnya Slankers.

"Apa kabar? Jakarta happy? Ya mudah mudahan, walaupun cuaca lagi tidak terlalu seru, kareena kita happy, mudah mudahan semua sehat," ujar Kaka, Jumat (23/9/2022).

Kemudian Kaka melanjutkan lagu Jakarta Pagi, Virus, Balikin, Tong Kosong, hingga Bang Bang Tut.

"Ada yang menginterpretasikan lagu ini perempuan, ada juga yang tentang drugs. Buat malam ini, terserah. Yang aku minta, kita sing a long. Biar makin malam makin ramai," ungkap Kaka.

Semakin malam semakin meriah ketika Kaka membawa beberapa penonton perempuan ke atas panggung untuk bernyanyi bersama dan bergoyang.

Pantauan Tribunnews, terlihat salah seorang penonton perempuan yang naik ke atas panggung mencium pipi sang vokalis yang membuatnya kaget seketika.

Penampilan Slank dilanjutkan dengan lagu, Poppies Lane Memory, Ku Tak Bisa, Prakiraan Cuaca, Orkes Sakit Hati, Terlalu Manis dan ditutup dengan Kamu Harus Pulang.