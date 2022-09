Lirik Lagu Hard to Love - BLACKPINK Lengkap dengan Terjemahannya, Termasuk Single di Album Born Pink

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini lirik lagu Hard to Love yang dipopulerkan oleh BLACKPINK, lengkap dengan terjemahannya.

Single Hard to Love termasuk dalam tracklist album bertajuk Born Pink.

Born Pink merupakan full album BLACKPINK yang rilis 16 September 2022.

Single BLACKPINK berjudul Hard to Love menjadi salah satu singel yang juga banyak didengarkan.

Lirik lagu Hard to Love, terdapat penggalan yang menceritakan rasa sulit untuk membuka hati dan mencintai seseorang.

BLACKPINK, girl group besutan YG Entertainment ini, membuat beberapa lagu yang liriknya berbahasa Inggris dalam album Born Pink.

Baca juga: Lirik Lagu Typa Girl - BLACKPINK, Beserta Terjemahannya dalam Bahasa Indonesia

Salah satunya adalah single Hard to Love

Simak lirik lagu Hard to Love- BLACKPINK disertai terjemahannya dikutip dari sonora.id :

Ain't no magic tool to fix it

You should keep your distance

I'm only telling you because I care

'Cause I'm hard to love

Find it hard to trust

When it feels too good

I just fuck it up

You want all of me

I can't give that much

So don't fall too hard

'Cause I'm hard to love

(Hard to love)

(Yeah)

Baca juga: Alasan BLACKPINK Tidak Lagi Tampil di Banyak Acara Variety Show Selama Comeback