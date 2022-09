Melly Goeslaw, Afgan, Hingga Noah Akan Meriahkan Festival Musik 'Pestapora' Hari Ke-3

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mohammad Alivio

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Beberapa musisi papan atas akan meriahkan acara festival musik Pestapora hari ke-3 di Gambir Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (25/9/2022).

Seperti diketahui, Pestapora digelar selama tiga hari dari 23 hingga 25 September 2022.

Festival musik ini menampilkan 174 musisi Tanah Air dengan 10 area pertunjukan.

10 area pertunjukan tersebut adalah Pestapora Stage, Boss Stage, Hingar Bingar Stage, Riang Gembira Stage, Gegap Gempita Stage, Klab Klub Stage, Microgram Alternatif Stage, Standupindo Room, Popup Crowd Stage, hingga Double Deck.

Berikut Tribunnews merangkum jadwal penampilan musisi di Festival Musik Pestapora hari ke-3.

PESTAPORA STAGE

Maliq & D'Essentials (15.45 WIB), Afgan (17.00 WIB), Fierra Besari (18.10 WIB), Isyana Sarasvati (19.25 WIB), Melly Goeslaw AADC Set (20.40 WIB), Tulus (22.10 WIB), NOAH (23.25 WIB).

BOSS STAGE

Mocca (14.30 WIB), Ardhito Pramono (15.45 WIB), Last Child (17.00 WIB), Tribute to Koes Ploes - Vincent, Desta (18.45 WIB), The Upstairs (20.00 WIB), King Nassar (21.15 WIB), Tipe-X (22.30 WIB), Kerispatih ft Sammy Simorangkir (23.45 WIB).

