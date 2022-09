Selamat! Riskyana Hidayat, Wakil Indonesia Raih Gelar Juara Miss Aura International 2022

TRIBUNNEWS.COM - Wakil Indonesia, Riskyana Hidayat sukses meraih gelar juara di Miss Aura International 2022 pada Sabtu (24/9/2022) malam waktu setempat.

Dalam malam final Miss Aura International 2022 yang digelar di Antalya, Turki, Riskyana Hidayat mengalahkan 33 kontestan dari berbagai negara

Dengan gelar Miss Aura International 2022, Riskyana Hidayat kini menggantikan Alexandra Faith Garcia yang sebelumnya menjadi Miss Aura International 2021.

"An here she is. The new Miss Aura International Congratulations, Riskyana @riskyana_hidayat," tulis akun Instagram @miss_aura_international, seperti dikutip Tribunnews.com, Minggu (25/9/2022).

Adapun runner pertama Miss Aura International 2022 diraih oleh wakil asal Venezuela dan runner up ke-2 olah Miss Aura Ukraina.

Sementara 3rd Runner Up dan 4th Runner Up masing-masing ditempati oleh Miss Aura Rumania dan Miss Aura Bulgaria.

Riskyana Hidayat dijadwalkan bertolak ke Turkey pada 7 September 2022 (dok. Mata Kamera Studio)

Diketahui, Miss Aura International adalah kontes kecantikan global tahunan yang diadakan di Turki.

Ajang ini mempromosikan kecantikan, perilaku, kecerdasan dan keelokan tubuh wanita dari seluruh dunia.

Miss Aura International digelar pertama kali pada 2006 di Antalya, Turki sebagai Miss Kemer International.

Pada 2019, kontes edisi ke-12, penyelenggara mengubah dan menggunakan nama Miss Aura International.