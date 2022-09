Alonzo Brata Gelar Mini Konser Usai Namanya Masuk Nominasi AMI Awards 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fauzi Alamsyah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penyanyi muda Tanah Air Alonzo Brata lewat albumnya berjudul 'Giant Baby Steps' berhasil mendapatkan nominasi ajang Anugerah Musik Indonesia (AMI Awards).

Nominasi tersebut yakni album 'Giant Baby Steps' dengan produser Winfrid Leonard masuk dalam kategori ‘Album Jazz Terbaik,’

Atas pencapaian tersebut membuat Alonzo Brata ikut merayakan dan menggelar mini konser di Motion Blue Jakarta, Sabtu, (24/9/2022).

Alonzo tampil bersama dua musisi jazz legendaris Indonesia Margie Segers dan Oele Pattiselano.

Selain itu, dalam mini concert ‘Alonzo Brata & Special Guests,’ ikut dimeriahkan oleh Nial Djuliarso yang juga pencipta lagu single original Alonzo berjudul “Bersama Dirimu (Strollin’ Down the Avenue)”.

Acara yang digelar oleh Star Creation ID (SCID) bekerjasama dengan Motion Blue Jakarta, Fairmont Hotel, mengundang minat berbagai penonton dari budayawan Franki Raden, olahragawan Sabda Ahessa, berbagai pengusaha-pengusaha tanah air maupun pejabat pemerintah.

Selain lagu berirama swing, Alonzo menyanyikan lagu-lagu ‘ballad’ seperti Nature Boy dan Glad to be Unhappy.

"Saya ingin agar orang mendapatkan sukacita dalam hidup melalui musik. Setidaknya, walaupun sedikit, pada saat mendengarkan saya bernyanyi," kata Alonzo Brata.

CEO Star Creation ID, Mariam Kartikatresni menyampaikan bahwa Alonzo Brata sudah merencanakan untuk membuat kinser berikutnya dalam waktu dekat.

Mariam menambahkan konser tersebut diharapkan akan berlangsung akhir 2022.

"Informasi mengenai pertunjukan Alonzo akan di-update," tutur Mariam.

Sebagai informasi, masuk dalam nominasi AMI Awards dengan kategori Album Jazz Terbaik.

Album Alonzo Brata yang berjudul Giant Baby Steps bersaing dengan album milik Indra Lesmana (1987), Hansen Ariel (Don't Count Your Blessings), dan Adi Darmawan (Desire).

Ada juga Daniel Dyonisius (Miles to Go) dan Aubrey Situmorang (One Point One).