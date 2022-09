Awalnya Iseng Bermusik Isi Waktu Saat Pandemi, Mezzaluna Anak Bimbim Slank Kaget Banyak Penggemar

Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Arie Puji Waluyo

TRIBUNEWS.COM, JAKARTA - Tak hanya dikenal sebagai anak artis, Mezzaluna D'Azzurri PUTRI Bimbim Slank kini sukses menjadi penyanyi.

Sudah tiga lagu dirilis oleh Mezzaluna D'Azzurri selama dua tahun terjun ke industri musik Indonesia.

Mezzaluna D'Azzurri mengakui mulanya ia tidak berniat menjadi penyanyi. Ia hanya ingin fokus menyelesaikan pendidikan kuliahnya di London, Inggris.

"Sebenarnya jadi penyanyi karena tidak sengaja," kata Mezzaluna D'Azzurri kepada Wartakotalive.com.

Wanita yang akrab disapa Mezz itu menceritakan, kala itu ia harus pulang ke Indonesia akibat virus covid-19 yang sudah menyebar hampir keseluruh Indonesia.

Selama di Indonesia, Mezz hanya menjalani pembelajaran secara daring dari Jakarta.

"Sebenarnya engga di planning. Awal pandemi bingung gak ada kegiatan. Pas di Indonesia, nyokap bilang, 'kamu dulu pernah rekam lagu. Kenapa engga di rekam ulang' gitu," ucapnya.

"Yaudah coba deh rekam ulang dan ternyata hasilnya oke," sambungnya.

Semula, wanita berisia 21 tahun itu tak mau terjun ke industri musik dan menjadikan menyanyi sebagai penyalur bakat dan hobinya.

Penyanyi Mezzaluna D'Azzurri berpose untuk difoto pada sesi wawancara eksklusif bersama Wartakotalive.com (Tribun Network) di rumahnya, kawasan Duren Tiga, Jakarta Selatan, Jumat (19/8/2022). Dara yang akrab disapa Mez itu baru saja merilis single ketiganya yang berjudul You Should Know. Ia menuliskan lirik lagu You Should Know sejak masih duduk di bangku sekolah yang berisikan perasaan hatinya, dan diyakini punya pesan yang baik untuk pendengarnya. WARTA KOTA/YULIANTO (WARTA KOTA/YULIANTO)

Akan tetapi, diakui Mezz karya-karyanya dibawa produser ditawari ke label. Salah satu label rekaman yang menerima suara merdunya adalah pihak Sony Muaic Indonesia.

"Kata nyokap kalau ada kesempatan ambil aja, yaudah diambil. Lahir lah lagu In Situ setelah gabung. Terus bikin lagi, total sudah ada dua lagi selain In Situ, ada I Beg, dan You Should Know," jelasnya.

Dua tahun sudah Mezzaluna D'Azzurri terjun ke industri musik. Kariernya pun beranjak naik dan memiliki banyak penggemar.

"Jujur Kaget sih. Sebenarnya gak ada keinginan khusus kesana, emang suka aja bermusik karena bisa mewakili ekspresi di hati aku. Ya memang ada jalannya kenapa tidak," ujar Mezzaluna D'Azzurri.