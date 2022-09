Baju Rancangan Diana Putri Dipakai Jennie Blackpink untuk Video Klip Shut Down, Begini Ceritanya

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fauzi Alamsyah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Desainer Diana Putri kini namanya diperbincangkan usai baju rancangannya dipakai Jennie Blackpink dalam videoklip terbaru, Shut Down.

Perempuan asal Surabaya, Jawa Timur itu mengaku sempat dihubungi oleh pihak agensi, YG entertainment pada Februari lalu.

Ia diharapkan untuk menyiapkan kostum untuk Blackpink melakukan comeback.

"Bermula dari bulan Februari tanggal 16, sekitar jam 11 malam saya di DM oleh YG entertainment, juga di DM oleh head of stylist dari YG entertainment dan mereka mengatakan bahwa mereka akan mengadakan comeback dari Blackpink," kata Diana Putri saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Senin (26/9/2022).

Jennie Blackpink dalam videoklip terbaru, Shut Down.

Namun khusus untuk Jennie, ia diminta agar menyiapkan semua baju rancangannya pada awal Agustus.

"Khusus untuk Jennie, itu diminta bulan Agustus tanggal 2. Head of stylist dari YG kembali DM saya dan mengatakan akan membuat musik video klip dari Shut Down dan mereka meminta beberapa pieces dari looks yang sudah ada," ujarnya melanjutkan.

Bukan hanya Jennie, Diana menceritakan bahwa baju rancangannya juga sempat di pakai oleh member Blackpink lainnya.

"Sebelumnya dipakai oleh Lisa, Jisoo dan Rose untuk shorts dan itu untuk album photo shoot dan yang terakhir dipakai oleh Jennie, Pearl Chandelier Corset," tutur Diana Putri.

Tidak menutupi rasa bangganya, Diana menambahkan bahwa para member Blackpink suka dengan desain baju rancangannya.

