Chord Gitar Steal My Girl - One Direction, dari Kunci G: Everybody Wanna Steal My Girl

One Direction merilis lagu ini pada 29 September 2014.

Lagu Steal My Girl tergabung dalam album Four (2014).

Selengkapnya, simak chord gitar berikut ini.

Chord Gitar Steal My Girl - One Direction

Intro

G C G C

G

She's been my queen since we were 16

We want the same things

C

We dream the same dreams alright...alright

G

I got it all 'cause she is the one

Her mom calls me 'love'

C

Her dad calls me 'son' alright...alright

D* C*

I know, I know, I know, for sure

G

Everybody wanna steal my girl

C

Everybody wanna take her heart away

Couple billion in the whole wide world

D G

Find another one 'cause she belongs to me

[Reff:]

(G)

Everybody wanna steal my girl

C

Everybody wanna take her heart away

Couple billion in the whole wide world

D G

Find another one 'cause she belongs to me

(G)

Na na na na na na (oh yeah)

C

Na na na na na na (alright)

Na na na na na na

G

Na na, she belongs to me

(G)

Kisses like cream, her walk is so lean

And every jaw drops

C

When she's in those jeans alright...alright

G

I don't exist if I don't have her

The sun doesn't shine

C

The world doesn't turn alright...alright

D* C*

But I know, I know, I know for sure

[Reff:]

G

Everybody wanna steal my girl

C

Everybody wanna take her heart away

Couple billion in the whole wide world

D G

Find another one 'cause she belongs to me

(G)

Everybody wanna steal my girl

C

Everybody wanna take her heart away

Couple billion in the whole wide world

D G

Find another one 'cause she belongs to me

(G)

Na na na na na na (oh yeah)

C

Na na na na na na (alright)

Na na na na na na

Na na na na na na

D*

She knows, she knows

C*

That I never let her down before

D*

And she knows, she knows

C G

That I'm never gonna let another take her love from me now

[Reff:]

(G)

Everybody wanna steal my girl

C

Everybody wanna take her heart away

Couple billion in the whole wide world

D G

Find another one 'cause she belongs to me

[Reff:]

(G)

Everybody wanna steal my girl

C

Everybody wanna take her heart away

Couple billion in the whole wide world

D G

Find another one 'cause she belongs to me

(G)

Na na na na na na (oh yeah)

C

Na na na na na na (alright)

Na na na na na na

G

Na na, she belongs to me

(G)

Na na na na na na (oh yeah)

C

Na na na na na na (alright)

Na na na na na na

G*

She belongs to me

