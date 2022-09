Chord Gitar Terlalu Lelah - Evo, Kunci Dasar C, Lirik: Kala Ku Tenggelam Ku Tak Berharap Kau Ada

TRIBUNNEWS.COM - Inilah chord gitar Terlalu Lelah dari Evo, lirik lagu Kala Ku Tenggelam, Ku Tak Berharap Kau Ada.

Sementara kunci gitar dasar dimulai dari C.

Chord Gitar Terlalu Lelah - Evo:

Intro : C C

C

Kala ku tenggelam

C

Ku tak berharap kau ada

F

Untuk menemani

F

Untuk memberi senyum

C

Terlalu lelah

C

Sekian waktu berlalu

C

Tak mampu membuatku

F

Takut kehilangan

F

Tak ingin ku menipu

C

Batinku dan batinmu

C

Terlalu lelah

Reff:

C

Kala kebosanan melanda

Fm

Di dinding hati

Am G

Saat itu kulepas dirimu

C

Maafkan aku bila selama ini

Fm

Kubagi cintamu dengan dia

Am G

Seseorang yang mampu

F

Meluluhkanku hoo

C

Hujan tlah berhenti

C

Selamat datang kau pelangi

F

Ini hanya sepenggal kisah

F

Tentangmu tentangku dan dirinya

C

Takkan terlupa

C

Seperti biasa

Reff:

C

Kala kebosanan melanda

Fm

Di dinding hati

Am G

Saat itu kulepas dirimu

C

Maafkan aku bila selama ini

Fm

Kubagi cintamu dengan dia

Am G

Seseorang yang mampu

F

Meluluhkanku hoo

Musik : Am Bb Dm F

C C Fm Fm

C Fm Am G

Reff:

C

Maafkan aku bila selama ini

Fm

Kubagi cintamu dengan dia

Am G

Seseorang yang mampu

F

Meluluhkanku

C

Kala kebosanan melanda

Fm

Di dinding hati

Am G

Saat itu kulepas dirimu

C

Maafkan aku bila selama ini

Fm

Kubagi cintamu dengan dia

Am G

Seseorang yang mampu

F

Meluluhkanku

Outro : C C C C

C C C