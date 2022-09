Dewa 19 Kenalkan Lagu Baru Berjudul Juliet, Ello Sang Vokalis Ajak Penonton We The Fest 2022 Joget

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dewa 19 turut memeriahkan gelaran We The Fest 2022 hari ketiga.

Kali ini Ello sebagai vokalis Dewa 19 tampil energik di depan penonton yang memadati GBK Sports Complex, Minggu (25/9/2022).

Bukan Siti Nurbaya menjadi lagu pembuka penampilan band yang digawangi Ahmad Dhani itu.

Baca juga: Ardhito Pramono, Dewa 19 Ft Ello hingga FUR Bakal Meriahkan Hari Kedua The Sounds Project Vol.5

Ello kemudian lanjut membawakan lagu Arjuna Mencari Cinta.

"Kita seneng banget bisa ketemu kalian semua di acara We The Fest tahun ini. Thank you so much kalian udah mau nonton kita," ungkap Ello.

Penyanyi berambut gondrong itu kemudian memperkenalkan lagu terbaru Dewa 19.

"Ini lagu baru dari Dewa setelah 12 tahun gak ngeluarin lagu," papar Ello.

Ia pun meminta penonton ikut berjoget.

Baca juga: Kelar Nonton Dewa 19 di Malaysia, Al Ghazali Ketemu Eric Cantona: Best Day In My Life

"Ini judulnya Juliet, lo harus joget," sambungnya.

Ketika Ello beristirahat, Ahmad Dhani mengambil alih panggung dan membawakan lagu Sedang Ingin Bercinta dan Kasidah Cinta.