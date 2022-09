Joaquine Rilis Lagu 'Tanpamu', Ceritakan Seseorang yang Ingin Lepas dari Bayangan Kekasihnya

Laporan Wartawan Tirbunnews.com, Willem Jonata

TRIBUNNEWS.COM - Penyanyi Joaquine baru saja merampungkan mini album bertajuk “Not A Sweet Love Song”.

Mini album tersebut terdiri dari enam lagu, antara lain "Tanpamu", "Dunia Maya" featuring Aron Ashab, "Cerita Aku & Dia", "Ikuti Hatimu", "Can’t Get Out Now", dan "Not A Sweet Love Song".

"Tanpamu" jadi lagu pertama yang dirilis olehnya.

"Lagu “Tanpamu” bercerita tentang seseorang yang ingin sekali lepas dari bayang-bayang kekasihnya," terang Joaquine.

“Tanpamu”, menurut dia, berbeda dengan single pertamanya berjudul "Pukul 5 Sore".

Baca juga: Mantap Jadi Penyanyi, Joaquine Rilis Single Berjudul Pukul 5 Sore

"Lagu ini cenderung bermain di slow dan middle beat, tapi tetap menawarkan harmonisasi dan pilihan sound yang unik penasarankan," terangnya.

Wanita belia bernama lengkap Joaquine Bernessa Putri Siswadi ini punya karakter kuat. Ia juga memiliki referensi musik yang luas.

Ia pun menikmati proses penggarapan lagu-lagunya untuk mini album tersebut dan hanya diselesaikan dalam waktu dua bulan.

“Aku menyesuaikan jadwal sekolah dan rekaman biar dapat waktunya. Seru banget, ungkap Joa.

Ada beberapa musisi yang terlibat pada penggarapan single ini, yakni Jeffrey Stefanus, Fenni Widianto, dan Rio Sidik.

"Semoga penikmat musik Indonesia bisa menikmati karyaku dan hadirnya single “Tanpamu” dapat menambah warna positif bagi kemajuan industri musik Indonesia," tandasnya.