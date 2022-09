Kim Sejeong Bakal Gelar Fan Meeting di Jakarta, November 2022

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mohammad Alivio

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aktris asal Korea Selatan, Kim Sejeong akan menggelar fan meeting atau jumpa penggemar di Jakarta, Indonesia.

Hal ini diungkapkan oleh promotor Three Angles Production melalui Instagram-nya.

Dijadwalkan, fan meeting bertajuk 'SEJEONG’s SESANG DIARY' akan digelar pada 4 November 2022.

"Hallo Sesang (penggemar Kim Sejeong) Indonesia apa kabar kalian? Sejeong akan mengunjungi Jakarta untuk bertemu Anda melalui SEJEONG’s SESANG DIARY," tulis Three Angles Production, dikutip Senin (26/9/2022).

"Indonesian Sesang’s lets have a ‘REAL DATE’ and great time with Sejeong on 4 November 2022," lanjutnya.

Jakarta merupakan kota pertama di Asia yang akan dikunjunginya untuk menggelar fan meeting.

Kemudian, Kim Sejeong akan menggelar fan meeting di Bangkok, Thailand pada 6 November 2022.

Promotor mengatakan, informasi lebih lanjut mengenai harga tiket, detail lokasi, dan detail dari acara fan meeting Sejeong akan segera diumumkan.

Sebagai tambahan, Kim Sejeong merupakan juara Produce 101 yang diselenggarakan oleh Mnet.

Ahn Hyo Seop and Kim Sejeong dalam drama A Business Proposal. (soompi.com)

Setelah itu, ia bergabung dengan grup vokal I.O.I dan Gugudan, tetapi kini sudah tidak.

Kemudian namanya menjadi lebih populer setelah dia membintangi drama berjudul A Business Proposal (2022).

Sebelum itu, ia juga banyak membintangi drama selerti The Sound of Your Hear (2016), School 2017 (2017), I Wanna Hear Your Song (2019), The Uncanny Counter (2020-2021), dan Today’s Webtoon (2022).