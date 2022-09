Tasya Kamila Bongkar Cerita di Balik Kehamilan ke-2, Randi Bachtiar Sempat Bekukan Sperma

TRIBUNNEWS.COM - Artis Tasya Kamila membagikan cerita di balik kehamilan anak keduanya.

Kini Tasya Kamila tengah hamil anak kedua dari pernikahannya dengan Randi Bachtiar.

Tasya Kamila membagikan cerita kehamilannya melalui akun Instagram pribadinya @tasyakamila, Sabtu (24/9/2022).

Unggahan tersebut Tasya Kamila beri judul The Story of Our Miracle Baby.

Awal pernikahannya, Tasya Kamila ingin menunda untuk memiliki momongan.

Lantaran ia baru saja lulus kuliah S2 dan ingin melanjutkan rencananya ke depan.

"God works in a mysterious way. I truly believe it’s true.

Dulu waktu baru nikah, ada rencana mau nunda punya anak.

Tapi ternyata Allah punya rencana lain, sebulan setelah nikah, Allah titipkan Arrasya di perutku.

Dulu sih galau: 'duh, kan baru lulus S2, pengen ini itu, gimana plans aku? Apa bakalan sanggup sambil hamil, terus sambil ngurus anak?'"