Chord Senandung Pucuk-pucuk Pinus - Ebiet G Ade: Betapa Bersahabatnya Alam

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord Senandung Pucuk Pinus, lagu yang dipopulerkan oleh Ebiet G Ade.

Lagu Senandung Pucuk Pinus ini termuat di album Langkah Berikutnya yang dirilis pada 1982 silam.

Lirik Senandung Pucuk Pinus ini menggambarkan betapa bersahabatnya alam dengan manusia.

Inilah Chord Senandung Pucuk Pinus dari Ebiet G Ade

Intro : C F C G C E A D A

A D

Bila kita tak segan mendaki

A E A

lebih jauh lagi

C# D

Kita akan segera rasakan

A E A

betapa bersahabatnya alam

A D

Setiap sudut seperti menyapa

A E A

Bahkan teramat akrab

C# D

Seperti kita turut membangun

A E A

Seperti kita yang merencanakan

E D A

Pucuk-pucuk pinus seperti berebut

E D A

Bergesek berdesak, berjalin tangan

E D A

Ranting kering luruh adalah nyanyian

G D G D

Selaksa puisi bergayut di dahan

G E D E

leburlah di sini

A D E A D E

Kini tinggal menunggu

A D E A

datang hembusan angin, ho...

E G D

Sempurnalah segalanya

A D

Bila kita tak segan menyatu

A E A

lebih erat lagi

C# D

Kita akan segera percaya

A E F

Betapa bersahajanya alam

Back to : Intro

A D

Lumpur kering adalah pedoman

A E A

untuk temukan jalan

C# D

Dan butir embun adalah lentera

A E A

dalam segenap kegelapan

... [ Fade oUT ]

