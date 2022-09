Lirik Lagu Bunga Pengantin Rita Sugiarto, Bikin Ayu Ting Ting Menangis Sesenggukan di KDI 2022

TRIBUNNEWS.COM - Lirik lagu Bunga Pengantin Rita Sugiarto yang membuat Ayu Ting Ting menangis sesenggukan.

Ayu Ting Ting menangis sesenggukan saat menjadi juri di acara Kontes KDI 2022 setelah mendengar lagu Bunga Pengantin yang dibawakan seorang peserta.

Lagu Bunga Pengantin dipopulerkan pedangdut Rita Sugiarto pada 2011 silam.

Lagu tersebut juga diciptakan sendiri oleh Rita Sugiarto.

Berkisah tentang kegagalan pernikahan, berikut lirik lagu Bunga Pengantin Rita Sugiarto.

Bunga melati hiasan di kamar pengantin

Putih tersusun rapi harum segar mewangi

Tanda-tanda bekas pesta masih terasa

Seakan turut mengiringi pesta kita

Bunga melati hiasan di kamar pengantin

Menjadi saksi bisu di malam pertamaku oh melati

Kini semua telah berubah dengan kepedihan

Kau tuduh diriku telah ternoda

Walau aku telah bersumpah atas nama Tuhan

Kau tetap tak mau menerimaku

Baru tiga hari menikah

Kau tega menjatuhkan talak

Kau hina diriku di depan orang

Tanpa kau sadar dirimu siapa

Lihatlah semua orang mendengar ceritaku

Lihatlah semua orang menatap penuh ragu

Lihatlah seakan aku manusia paling buruk

Paling terhina di dunia

Bunga melati hiasan di kamar pengantin

Putih tersusun rapi harum segar mewangi

Tanda-tanda bekas pesta masih terasa

Seakan turut mengiringi pesta kita

Bunga melati hiasan di kamar pengantin

Menjadi saksi bisu di malam pertamaku

Oh melati

Oh melati

Oh melati

