Lirik Lagu I'm In Love With a Monster - Fifth Harmony dengan Terjemahannya, Sempat Viral di TikTok

Fifth Harmony saat berlima - Berikut ini lirik lagu I'm In Love With a Monster yang dinyanyikan Fifth Harmony saat Camila Cabello masih bergabung

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini lirik lagu I'm In Love With a Monster yang dipopulerkan oleh Fifth Harmony.

Lagu I'm In Love With a Monster sempat viral di TikTok lantaran cuplikan video yang memperlihatkan Camila Cabello, bernyanyi di studio radio.

Rilis pada 2015, lagu I'm In Love With a Monster juga dijadikan sebagai original soundtrack sebauh film animasi.

Film tersebut berjudul Hotel Transylvania 2 yang merupakan produksi Sony Pictures Imageworks.

Dikutip dari sonora.id, lirik lagu I'm In Love With a Monster mengisahkan tentang cinta yang tak bisa memilih.

Simak lirik lagu I'm In Love With a Monster berikut ini:

Lirik Lagu I'm In Love With a Monster - Fifth Harmony

[Lauren:]

Oh, he'll buy me a thorn before he'll buy me a rose

Be covered in dirt before I'm covered in gold

He's trying it on, yeah, he's taking me out

Say what you want but I won't ever be told

Cause I'm in love with a monster

[Camila:]

Friends say I'm stupid and I'm out of my mind

But without you, boy, I'd be bored all the time

No, I don't really care for the same conversation

Got everything I need, and I'd rather be chasing

Chasing love, with a monster

[Normani (Ally) Lauren:]

I'm in love (I'm in love)

I'm in love (I'm in love)

I'm in love with a monster

I'm in love (I'm in love)

I'm in love (I'm in love)

I'm in love with a monster

I'm in love with a monster

