Lirik Lagu Jangan Muncul Muncul Lagi - Vionita: Bila Kau Ingin Di Sini, Jangan Lagi Pergi

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik lagu Jangan Muncul Muncul Lagi yang dinyanyikan oleh Vionita.

Video klip lagu Jangan Muncul Muncul Lagi telah dirilis di YouTube HITS Records pada 3 Juli 2020.

Musik video Jangan Muncul Muncul Lagi telah ditonton lebih dari 164,1 ribu kali hingga Selasa (27/9/2022).

Lirik Lagu Jangan Muncul Muncul Lagi - Vionita:

Ku inginnya dicinta

Untuk selamanya

Bukan hanya cinta sesaat

Datang lalu menghilang

Deras henti bagai hujan turun

Sejuk sesaat

Mengapa kau tak bisa?

Menjadi seperti yang kuingini

Bila kau ingin di sini

Jangan lagi pergi

Jangan buat hatiku gundah

Bila tak ingin di sini

Jangan muncul-muncul lagi

Tolong berhenti rasa ini membunuhku

Ku inginnya dicinta (Cinta)

Untuk selamanya (Selamanya)

Bukan hanya cinta sesaat

Datang lalu menghilang (Lalu menghilang)

Deras henti bagai hujan turun

Sejuk sesaat

Mengapa kau tak bisa?

Menjadi seperti yang kuingini

Bila kau ingin di sini

Jangan lagi pergi

Jangan buat hatiku gundah, oh

Bila tak ingin di sini

Jangan muncul-muncul lagi

Tolong berhenti rasa ini membunuhku

Bila kau ingin di sini

Jangan lagi pergi

Bila kau ingin di sini

Jangan lagi pergi

Jangan buat hatiku gundah, oh

Bila tak ingin di sini

Jangan muncul-muncul lagi

Tolong berhenti rasa ini membunuhku (Bila tak ingin disini)

(Jangan muncul-muncul lagi)

Ku tak ingin lagi, oh (Tolong berhenti rasa ini membunuhku)

Membunuhku, oh

Rasa ini, oh

Membunuhku, oh yeah

(Tribunnews.com)