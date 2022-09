Rekomendasi Tayangan Terbaru Netflix Oktober 2022, Ada Ngeri Ngeri Sedap, Glitch dan The Good Nurse

Cuplikan drama Korea Glitch - Bersiaplah untuk berbagai tayangan terbaru Netflix Oktober 2022. Ada Ngeri Ngeri Sedap, Glitch hingga The Good Nurse.

TRIBUNNEWS.COM - Memasuki penghujung September, bersiaplah untuk berbagai tayangan terbaru Netflix Oktober 2022.

Netflix bakal menyajikan berbagai tontonan menarik dari segala genre.

Termasuk rekomendasi tayangan Indonesia, Korea, anime hingga spesial Halloween.

Ada drama Korea Terbaru, Glitch, yang akan tayang pada 7 Oktober 2022.

Glitch berkisah tentang seorang kekasih yang kehilangan pacarnya secara tiba-tiba.

Kemudian seorang perempuan muda bekerja sama dengan penggemar UFO untuk menyelidiki kasus tersebut.

Namun semua berubah ketika mereka terjeblos ke dalam sebuah konspirasi liar.

Selanjutnya ada film fantasi The School for Good and Evil.

The School for Good and Evil dijadwalkan tayang pada 19 Oktober 2022.

Persahabatan Sophie dan Agatha akan diuji saat mereka memasuki sekolah magis bagi sosok pahlawan dan penjahat di dongeng masa depan.