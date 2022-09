Sinopsis Film Angel Has Fallen, Kisah Pengawal yang Dituduh Menyerang Presiden AS

Angel Has Fallen (2019) - Berikut ini sinopsis film Angel Has Fallen yang dibintangi oleh Gerard Gerard Butler

TRIBUNNEWS.COM - Inilah sinopsis film Angel Has Fallen yang rilis tahun 2019, lalu.

Angel Has Fallen ini juga menjadi film ketiga dari trilogi Olympus Has Fallen dan London Has Fallen.

Film ini masih bercerita tentang pengawal presiden AS, Mike Banning (Gerard Butler).

Di film ketiga ini, Banning dituduh atas penyerangan Presiden AS, Allan Trumbull (Morgan Freeman).

Penyerangan tersebut terjadi saat sedang memancing ikan di sebuah danau.

Allan yang berada di sebuah perahu pun diserang oleh pesawat tanpa awak.

Pesawat-pesawat kecil tersebut menyerang dengan menabrakkan diri ke kapal-kapal pengawal presiden.

Untungnya, Presiden Allan dan Banning selamat.

Namun, sayang, Banning dituduh menjadi pihak dibalik penyerangan ini oleh FBI.

Banning pun ditangkap oleh pihak berwajib.

Tapi, Banning berhasil meloloskan diri dan ingin membuktikan bahwa ia tak salah.

Pemain Angel Has Fallen

- Gerard Butler sebagai Mike Banning

- Morgan Freeman sebagai Allan Trumbull

- Frederick Schmidt sebagai Travis Cole

- Danny Huston sebagai Wade Jennings

- Rocci Williams sebagai Bruno

- Piper Perabo sebagai Leah Banning

- Lance Reddick sebagai David Gentry

- Ori Pfeffer sebagai Agent Murphy

